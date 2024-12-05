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▲中華隊這次在世界棒球12強賽中擊敗日本在12強賽奪下世界冠軍，如今球員們在結束賽事後也不忘追星，跑來大巨蛋朝聖周杰倫。（圖／記者葉政勳攝）

亞洲流行天王周杰倫（周董）今（5）日晚間在大巨蛋辦「嘉年華」演唱會，圈內好友余文樂、麋先生樂團等人也現身共襄盛舉，值得一提的是，在這次世界12強棒球賽中奪冠的中華隊隊成員張奕、陳冠偉、林安可、林家正也來朝聖，吸引民眾圍觀。這次周杰倫亞洲巡迴台北站，湧入了4萬多名歌迷朝聖，而剛摘下世界棒球12強賽冠軍的中華隊球員張奕、陳冠偉、林安可、林家正也跑來台北大巨蛋看周杰倫，入場時更吸引許多民眾圍觀拍照，更遇到不少粉絲，台上大咖、台下也大咖的場面成為演唱會上的另類亮點。據悉周杰倫今晚在大巨蛋開唱，藝人余文樂、林志穎、A-Lin、戴愛玲、婁峻碩跟未婚妻焦凡凡、高爾宣、告五人、麋先生樂團等人都有到大巨蛋朝聖，而包括劉德華、張學友、五月天、蕭敬騰等人則是送上花籃表示心意。