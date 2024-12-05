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▲林志穎悄悄朝聖周杰倫，還和可愛螢光棒合照。（圖／林志穎IG）

天王周杰倫今（5）日站上台北大巨蛋舞台，現場湧入3.8萬名粉絲，在演藝圈人緣很好的他，有許多藝人好友送上花籃，包括劉德華、張學友、五月天、蕭敬騰等人，隱退4年的費玉清更送上等比例縮小的台北大巨蛋3D列印模型。而「不老男神」林志穎則低調到場，稍早偷偷拍下台北大巨蛋的外觀，只見前方有大批人潮，不過似乎都沒有人發現他。周杰倫今日晚間7點半在大巨蛋開唱，現場大約3、4點就湧入眾多粉絲，甚至有人為了買周邊商品，中午12點多就在現場排隊，現場排起長長人龍，更有粉絲透露，雖然還沒想好要買什麼，不過帶著信用卡到場，只要看到想要的就會買，沒有特別設定預算。另外，還有一名粉絲跟著周杰倫到處趴趴走，一路跟隨到上海、廈門、新加坡、福州，這次回到台北大巨蛋，還預計4場全勤。不過在眾多粉絲之間，林志穎也悄悄到場支持，在他的IG限時動態看到，他站在台北大巨蛋1號門口，前方排了長長的人龍，但大家似乎都太期待可以早點入場看周杰倫的第一場大巨蛋演唱會，幾乎都背對著林志穎，沒人發現男神就站在後面。由於這次「嘉年華」演唱會將免費贈送給粉絲特製的愛心螢光棒，也可以看到林志穎拿著可愛的螢光棒合照的畫面，也可以看到他就坐在搖滾區內，不過周邊的粉絲似乎也都在等著周杰倫開唱，沒有發現林志穎就站在前方拍攝。而林志穎也不只到場支持，他也和老婆陳若儀送上花籃祝福，表示「嘉年華世界巡迴演唱會，如同嘉年華般絢爛多彩，每一場精彩表演帶給全球粉絲無盡的歡樂與感動。」