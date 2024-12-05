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▲周杰倫開唱，張學友、劉德華、張清芳、哈林、張惠妹、五月天、JJ林俊傑、蕭敬騰、小S、蕭亞軒等人送花籃。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（5）日登場大巨蛋，帶來台北站「嘉年華」世界巡迴演唱會，許多搶到票的觀眾興奮不已，提前入場等候。沒想到，一名網友透露，開演前約半小時，居然疑似有工作人員出包，按錯按鈕導致大量彩帶噴出，讓全場瞬間傻眼，畫面曝光後，也讓網友們笑翻喊：「這工作人員絕對會被罵死！」一名網友在Threads上發文分享，表示他人在大巨蛋等待周杰倫演唱會開始，沒想到周杰倫都還沒登台，正在觀眾入場階段，，讓全場瞬間傻眼，望向天空緩慢飄落的七彩彩帶，現場也出現人員緊急清理善後。影片曝光後，網友們紛紛留言，、「霸氣開場」、「有人出包了」、「這是巧思，下一首接倒帶」、「這工作人員應該趕下班」、「是不是有人鑽下水道時，不小心挖到電線」、「今日表演結束，辛苦大家了，請遵循標示依序離場謝謝」。也有人指出，「會被罵死，但不會沒有彩帶，因為他的演唱會一場至少噴十次」。此次演唱會為周杰倫首次登上大巨蛋，為了將「嘉年華」巡演整套道具搬進場館，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，不僅有5片1000吋巨大螢幕，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。此外，在大巨蛋的這場演唱會，也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，舞者與特技人員更增加至44位，現場工作人員多達1400人，再度刷新紀錄，演唱會總成本達2.5億以上。而周杰倫開場穿著一身勁裝，以〈黃金甲〉一曲氣勢登場，現場3.8萬名歌迷喊出如雷尖叫聲，超嗨氣氛瞬間掀翻大巨蛋，接著帶來〈本草綱目〉、〈說好不哭〉、〈我落淚 情緒零碎〉等曲目，優美歌聲讓現場觀眾陶醉不已。◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880