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▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，本期雜誌為正、反雙封面，隨書附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

▲《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，其中紀錄世界12強賽中華隊奪冠的歷程，受到球迷熱烈搶購。（圖／翻攝自職業棒球雜誌官方粉絲團）

職棒雜誌太搶手！《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，主題圍繞世界12強賽中華隊驚奇奪冠，掀起全台灣球迷搶購熱潮，堪稱「傳家寶級」一期雜誌。主要報導中職的刊物《職棒雜誌》，在513期以世界12強賽中華隊為封面故事，在正式出刊前，就已經引發球迷轟動，因為除了報導台灣英雄的背後故事外，隨刊更附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。儘管如此，仍有不少著急的球迷湧入網路商店留言，悲嘆道：「根本沒收到重新上架通知」、「希望快點加開」、「通知補貨的瞬間又沒了」、「跪求博客來向中職請求加印再版」、「買不到買不到好痛苦」。不過也有相對冷靜的球迷，留言安撫道：「已經三刷了，大家耐心等待」、「預購有好幾波了，不是博客來的問題，是買的人真的太多」等。