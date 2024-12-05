職棒雜誌太搶手！《PROFESSIONAL Baseball 職業棒球》513期在今（5）日正式出刊，主題圍繞世界12強賽中華隊驚奇奪冠，掀起全台灣球迷搶購熱潮，堪稱「傳家寶級」一期雜誌。官方表示目前正在3刷，且中職會長蔡其昌也在社群平台上發文，安撫球迷：「目前進入3、4刷，請大家放心。」，但仍有不少球迷對於無法即刻搶購，感到憂心忡忡，並且湧入網路書店「博客來」留言，悲嘆：「買不到好痛苦！」
球迷們太著急 湧博客來評論
主要報導中職的刊物《職棒雜誌》，在513期以世界12強賽中華隊為封面故事，收錄了中華隊在12強賽奪冠全紀錄，並用豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。
在正式出刊前，就已經引發球迷轟動，因為除了報導台灣英雄的背後故事外，隨刊更附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。
雜誌開賣後，官方表示詢問量相當大，因此已確定三刷，各平台都還會加開預購量，蔡其昌也發文掛保證，希望盡量讓球迷都能買到。
儘管如此，仍有不少著急的球迷湧入網路商店留言，悲嘆道：「根本沒收到重新上架通知」、「希望快點加開」、「通知補貨的瞬間又沒了」、「跪求博客來向中職請求加印再版」、「買不到買不到好痛苦」。
不過也有相對冷靜的球迷，留言安撫道：「已經三刷了，大家耐心等待」、「預購有好幾波了，不是博客來的問題，是買的人真的太多」等。
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主要報導中職的刊物《職棒雜誌》，在513期以世界12強賽中華隊為封面故事，收錄了中華隊在12強賽奪冠全紀錄，並用豐富圖輯、文字，帶球迷重新回味TEAM TAIWAN從無人看好到接連打敗韓國、美國、日本逆襲奪冠奇蹟之旅。
在正式出刊前，就已經引發球迷轟動，因為除了報導台灣英雄的背後故事外，隨刊更附贈「12強冠軍紀念海報」三款隨機附送一款。
雜誌開賣後，官方表示詢問量相當大，因此已確定三刷，各平台都還會加開預購量，蔡其昌也發文掛保證，希望盡量讓球迷都能買到。
儘管如此，仍有不少著急的球迷湧入網路商店留言，悲嘆道：「根本沒收到重新上架通知」、「希望快點加開」、「通知補貨的瞬間又沒了」、「跪求博客來向中職請求加印再版」、「買不到買不到好痛苦」。
不過也有相對冷靜的球迷，留言安撫道：「已經三刷了，大家耐心等待」、「預購有好幾波了，不是博客來的問題，是買的人真的太多」等。
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