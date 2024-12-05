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周杰倫大巨蛋演唱會首場今（5）日晚間7點30分登場，此前搶不到票的歌迷，曾揪團一起去下水道聽歌，沒想到晚間真的有歌迷搞笑PO出現場聽音漏的畫面，表示：「杰倫～我們在下水道聽你演唱會了！」甚至還有人戴著白色工地帽現身觀眾席，場面超爆笑。今晚的演唱會吸引3.8萬歌迷共襄盛舉，進場人數看似可觀，卻仍有10幾萬人買不到入場券，所以此前想破頭、進場聽偶像唱歌的辦法，甚至荒謬提出「爬下水道聽」的建議，豈料竟有萬人「+1」，而爬下水道的「幽默畫面」也在稍早公開。一名歌迷PO出跟至少8位路人在地下門外拿著手機錄「音漏」的畫面，門上甚至印有「小心碰頭」的警語，大家聽著歌搖晃身體，還有人帶頭喊：「一起唱！」即使沒看到周杰倫本人，依然享受其中，模樣逗樂無數網友，當事人也表示：「杰倫～我們在下水道聽你演唱會了！我們有聽到你喊『下水道的朋友們』了，我們全部大叫跳起來，太開心了啦，杰倫加油～支持你的粉。」另外一名網友還曝光從下水道爬出來的歌迷身影，當事人穿著全身亮橘色的工作服，頭戴白色工地帽現身觀眾席，立即成為全場焦點、閃光燈不斷，只能說周杰倫的歌迷，真的各個都很有創意。