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天王周杰倫今（5）日登上期待已久的台北大巨蛋舞台，一出場就帶來經典的〈黃金甲〉震懾全場，接著更帶來多首經典歌曲，〈青花瓷〉、〈安靜〉、〈簡單愛〉、〈稻香〉等，演唱會毫無冷場，現場觀眾情緒都相當飽滿。其中最讓人興奮的就是，當他唱到〈告白氣球〉時，更寵粉走下來，和台下的觀眾一一擊掌，現場再度響起如雷的尖叫聲，不過也可以看出，周杰倫的粉絲非常有秩序，即使偶像在眼前，也沒有發生狀況。周杰倫睽違7年再度回到台北開唱，從剛開始宣布消息時就掀起許多討論，門票開賣時更有89萬人同時上線搶票，許多歌迷都抱怨搶不到票，甚至開玩笑說：「要爬進大巨蛋下水道聽歌」，由此可見周杰倫的受歡迎程度。果然他今日一登台嗨唱〈黃金甲〉、〈本草綱目〉就讓現場嗨翻，歌迷紛紛激動吶喊。今日不可或缺的還有周氏情歌，當周杰倫唱到〈告白氣球〉，還走下台和許多粉絲擊掌，非常寵粉，粉絲也紛紛伸長手臂，就為了和偶像互動，不過大家都很守秩序，並沒有亂跑。除了走下台之外，「紅顏如霜」這首中國風歌曲，周杰倫與舞者以整齊劃一的現代風格舞蹈來表現，視覺上嶄新的詮釋賦予中國風創新風貌。