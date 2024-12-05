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千萬別小看白布的價值！德國柏林近期即將舉行一場藝術拍賣會，會中將拍賣美國極簡藝術家萊曼（Robert Ryman）一幅名為《General 52″ x 52″》的作品，外觀一片空白，看似不起眼，卻可能將以超過150萬美元（約4860萬新台幣）的價格成交。根據紐約郵報等媒體報導，這幅全白畫布，是萊曼在1970年所創作，看似空白的外表，實為棉質畫布，且塗上了琺瑯漆、加上顏色較深的畫框。作品名稱《General 52″ x 52″》也隱藏意涵，代表著畫布的尺寸，畫布則呈現光滑感，且為避免破損，在拍賣前不會公開展示。負責這場拍賣競標的「凱特勒藝術」(Ketterer Kunst)表示，作品表面的任何微小痕跡，都可能大幅降低其價值。拍賣會將在12月6日到7日進行，拍賣行預估，這幅作品可能有150萬美元（約4860萬新台幣）的價值；一名拍賣會專家威西曼（Simone Wichmann）則表示，「白色不單單只是白色，白色在不同光線、運動和材料結構下變得清晰可見，挑戰觀賞者的想像力」。