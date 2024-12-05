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▲周杰倫為這場「大巨蛋嘉年華」砸下重本。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫5大超狂紀錄曝光！周董今（5）日晚間首唱台北大巨蛋，吸引85萬名粉絲搶票，讓15萬張門票不到1秒就售罄，而周杰倫這次睽違7年再度於台北開唱，為了粉絲可說是格外用心，還創下5大驚人紀錄，分別是像是「史上最寬的舞台」、「史上最多舞者及工作人員」、「最多特效」、「最多成本」、「嘉年華巡演最巨大版本」等等，只為了將整套「嘉年華」搬進大巨蛋，而粉絲也相當捧場，替周董賺進6.6億的票房。這次周杰倫的演唱會以華麗眩目的「嘉年華」為主題，請來38名舞者與6名特技人員打造歡樂的情境，帶歌迷進入繽紛的音樂世界。左右舞台的延伸，舞台面寬達到132公尺，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，另外5片千吋巨大螢幕，帶給歌迷豐盈飽滿的的視覺體驗。現場更有直徑12公尺、巨大的多層次LED球，他一身勁裝帶來〈黃金甲〉揭開演唱會序幕，煙火連發讓全場驚呼連連，更特別打造「炸水」與「煙火」齊發，呈現的水火交融效果，震撼歌迷視覺。另外，大巨蛋屋頂垂吊的1顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩，大巨蛋版的「嘉年華」，也是周董巡演史上最多特效的一次。除有舞者與特技人員增加至44位，現場工作人員更多達1400人，再度刷新紀錄。主辦單位其實自11月23日就進場搭台，演出結束後再拆卸舞台，共租用大巨蛋20天的時間，工程相當浩大，而升級進階的「嘉年華」演唱會帶給歌迷放大版的視聽饗宴，推估演唱會總成本達2.5億以上。細數周董在大巨蛋接連創下「有史以來最寬的舞台」、「最多工作人員」、「最多特效」，同時也是最高成本的演唱會，總成本高達2.5億元，票房也創下約6.6億元，可見周杰倫魅力不減。