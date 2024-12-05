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天王周杰倫今（5）日登上台北大巨蛋，舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，許多粉絲在開唱前就相當好奇嘉賓是誰。而稍早終於公開，原來是10月才復出的台語歌后「二姐」江蕙，只見江蕙和周媽媽、昆凌坐在一起，且在現場也非常大方，周杰倫邀約合唱〈星晴〉，她二話不說就答應了，接著周杰倫更走下來迎接，該畫面看起來就像牛郎織女重逢一般，相當浪漫，且一首不夠，周杰倫帶著江蕙上台，還合唱第二首〈菊花台〉，現場粉絲全都嗨翻。周杰倫在台上表示，這次終於成功登上大巨蛋，「這次有機會回來唱，很多藝人朋友陪我破蛋」，接著坐在台下的好兄弟阿KEN拿起麥克風介紹，看到庾澄慶、A-LIN、戴愛玲、余文樂等人都坐在台下。接著周杰倫點名一旁坐了3個美女，原來是媽媽葉惠美、老婆昆凌、還有二姐江蕙。周杰倫隨即邀約「可不可以唱歌？二姐跟我的歌也很熟悉吧，有沒有要送老歌給歌迷」，江蕙隨即稱讚，「我覺得〈星晴〉很好聽，我剛剛好像有聽到，是觀眾唱的…」，周杰倫隨即接說「我想聽你唱」，沒想到江蕙真的開金嗓，周杰倫還直接走下台迎接，2人在歌迷的簇擁下終於碰面，隨即給予對方擁抱。周杰倫帶著江蕙上台後，江蕙表示，「他從12月1日就一直問『你會來吧？』他這場特別殷勤，一直問位子在哪」，周杰倫笑說，就是要把麥克風給江蕙，「你知道你票選破蛋第一名嗎？」也說江蕙每次隨便亂哼都很好聽，所以今天要多合唱幾首，下一首想唱的是〈菊花台〉，江蕙表示每次都會想起電影畫面，會忍不住哭出來，周杰倫笑說「我就是要看你邊唱邊掉淚」，所幸最後2人順利唱完，接著還合唱〈煙花易冷〉，讓歌迷大飽耳福。