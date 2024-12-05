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加密貨幣比特幣（BTC）今（5）日首次突破10萬美元大關、創下歷史新高，幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）分析屬近期宏觀經濟條件的轉變對比特幣的上漲扮演關鍵的角色，與川普政府在競選期間承諾將美國打造成全球加密中心，其可能採取的加密貨幣友好政策，以及前美國SEC專員 Paul Atkins 將作為下一任SEC主席，兩大因素進一步增強了投資者的信心，帶動幣圈熱絡。鄧偉政提到，隨著聯準會（FED）在長期量化緊縮政策後開始降息，以及全球流動性的增加，資本流向被認為具有抗通膨和稀缺性的資產。比特幣，因其固定供應量為2100萬枚，自然成為應對法定貨幣貶值下的避險工具，從而推動了需求的增長。而川普政府在競選期間承諾將美國打造成全球加密中心，其可能採取的加密貨幣友好政策，為市場注入了樂觀情緒。有關美國戰略儲備比特幣以及潛在監理轉變的討論，以及川普宣布選擇前美國SEC專員 Paul Atkins 作為下一任SEC主席，這些都進一步增強了投資者的信心。鄧偉政也指出，軟體商微策略（Microstrategy）積極購入比特幣，凸顯了企業財資部門擁抱數位資產的成長趨勢，該公司目前持有比特幣近2%的總供應量。其他公司，如Marathon Digital，甚至可能包括微軟也都在考慮跟進，這些都表明比特幣作為戰略資產的地位正在逐漸發生廣泛的轉變。鄧偉政表示，比特幣ETF的推出，以及最近的比特幣ETF期權的引入，都讓機構投資者更容易獲得敞口並對衝風險，這對近期比特幣的上漲造成顯著貢獻。隨著這些ETF吸引了大量資金流入，比特幣正在加速其融入主流金融市場的進程。