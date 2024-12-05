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▲周杰倫唱到一半，將麥克風舉向台下觀眾，而現場所有粉絲大聲、整齊地跟著唱〈開不了口〉，3.8萬人合唱畫面相當震撼。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（5）日在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，許多現場觀眾體恤沒搶到票的歌迷，紛紛綠影分享周杰倫演唱會畫面。其中最感人的片段，莫過於周杰倫在演唱經典歌曲〈軌跡〉，後方背板播放2001年開始的演唱會回憶錄，還有字幕寫下「繼續乘著我音樂的翅膀，飛往下一個20年」，現場氣氛搭配歌詞讓眾人忍不住感動落淚。另外還有人分享現場3.8萬人齊唱〈開不了口〉的震撼畫面，同樣讓不少歌迷邊聽邊落淚。有現場觀眾分享，周杰倫在演唱經典歌曲〈軌跡〉時，後方背板播放的影片，竟是周杰倫從2001年開始的演唱會回憶錄，並搭配字幕寫下，周杰倫真誠的歌聲搭配動人的告白，讓網友們紛紛哭喊，「唱軌跡配後面這個視訊根本就是犯規吧⋯」、、「這首真的讓人感觸很深，回憶滿滿」、「這畫面真的是杰倫的軌跡」。另外，也有另一名觀眾分享，現場3.8萬人合唱歌曲〈開不了口〉的震撼畫面，只見周杰倫唱到一半，將麥克風舉向台下觀眾，而現場所有粉絲大聲、整齊地合唱〈開不了口〉。影片曝光後，讓沒有買到票的粉絲們直呼，「邊聽邊落淚」、「謝謝你！讓我感覺似乎也在現場」、「每聽一次，滿滿的回憶都湧上心頭」。◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880