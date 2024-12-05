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▲周杰倫（左）非常疼愛老婆昆凌（右），而昆凌今（5）日晚間也現身大巨蛋觀看老公的演出。（圖／周杰倫IG）

周杰倫老婆昆凌來現場了！周董今（5）日晚間進軍台北大巨蛋成功，不僅唱了多首經典歌曲，像是〈她的睫毛〉、〈開不了口〉等，而周董的愛妻昆凌今晚也現身觀眾席，穿著一身黑色小禮服和迷你短裙，更搭配了黑絲襪與短靴，性感程度破表，一旁更站著周杰倫的母親葉惠美。昆凌今晚化身小公主，以小禮服配迷你裙性感現身大巨蛋，還偕周董媽媽葉惠美一同坐在觀眾席，當起一日粉絲。另外，在演唱會過程中，周杰倫也不忘和粉絲閒聊，坦言自己對於大巨蛋一直念念不忘：「等著等著，常常經過大巨蛋，也常常經過東區，我心裡想說，什麼時候蓋好，怕蓋好之後，別人拿去唱，公司就跟我說，好像有機會，所以那個市長很給力，今天沒有來，那我就想說有這個機會回來唱，為什麼不回來唱。」值得一提的是，周董等待多年終於實現心願攻下大巨蛋，人氣強強滾的他，這次在搶票日時吸引了85萬名粉絲搶票，讓15萬張門票不到1秒就售罄，而周杰倫這次睽違7年再度於台北開唱，也為台灣的粉絲用心準備，創下5大驚人紀錄，分別是像是「史上最寬的舞台」、「史上最多舞者及工作人員」、「最多特效」、「最多成本」、「嘉年華巡演最巨大版本」等等。