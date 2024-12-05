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全民Party日前特邀台灣著名喜劇團嚎哮做客其語音房，以《嚎哮的喜劇世界》為題，進行一場深度訪談對話。黃建豪、蕭東意、王健任三位嘉賓，共同探討他們踏上戲劇道路的歷程，以及嚎哮團體如何成立的故事。活動中，除了深入的對話交流，更準備了趣味橫生的遊戲環節。主持人巧妙設計了一系列默契考驗，以此看看嚎哮三位成員間的默契程度，沒想到當問到喜歡百事還是可口的經典問題時，黃建豪幽默表示，喜歡全糖的百事可樂和無糖的可口可樂。在創作分享環節，讓嘉賓們暢談自己最滿意的作品。蕭東意表示，近期他最滿意的作品是一部音樂劇，這是他首次嘗試該類型創作，也是他首次從頭到尾親自參與製作的音樂劇。黃建豪也分享了他在此音樂劇創作過程中遇到的難題，他坦言自己節奏感不好，在練習時跟著音樂排練了無數次。主持人也感歎成功背後的不易。活動高潮部分，大家對《E/I型人格哪種更適合當演員》開始激烈討論，觀眾也紛紛根據自己認可的觀點進行投票。黃建豪認為，E型人格比I型人格更適合從事演員職業。然而，蕭東意跳出持相反觀點，他認為，I型人格對人的觀察相當細膩，他們在日常中不斷積累能量，在舞台上則能更充分地釋放能量。因此，I型人格作為演員時，會比E型人格更加強大。王健任則認同黄建豪E人更適合做演員的想法。評論區觀眾聽後也爭相表達自己的觀點，並即時對自己認同的觀點來投票，最後主持人宣佈表示E型人格得票數最高。作為全台備受矚目的K歌語音社交APP，全民Party此次攜手嚎哮團體，下期節目即將上演。