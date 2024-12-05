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天王周杰倫今（5）日登上台北大巨蛋，舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，第一天嘉賓出爐，原來是10月才復出的台語歌后「二姐」江蕙，只見江蕙和周媽媽、昆凌坐在一起，且被周杰倫牽著走上台合唱〈星晴〉，周杰倫要江蕙多唱幾首，說「你知道你是票選破蛋第一名嗎？」結果對方直接回嗆：「你不服氣？」讓周杰倫瞬間語塞，笑說「當然服氣」，接著2人一起合唱〈菊花台〉，江蕙說唱這首歌會哭出來，沒想到周杰倫卻笑說，「就是想看妳邊唱邊掉淚！」江蕙原本和周媽媽、昆凌一起坐在台下，不過被周杰倫狂拱，最後在對方的迎接下，邊唱〈星晴〉邊走上台。江蕙上台後爆料說，「他從12月1日就一直問『你會來吧？』他這場特別殷勤，一直問位子在哪」，周杰倫笑說，就是要把麥克風給江蕙，「妳知道妳票選破蛋第一名嗎？沒聽到真的不對」，沒想到下秒江蕙回嗆，「我第一名你不服氣？」周杰倫隨即笑回，「當然服氣。」隨後周杰倫要江蕙多唱幾首歌，更說對方每次隨便亂哼都很好聽，「下一首3個字，不是落雨聲」，原來下一首想唱的是〈菊花台〉，不過江蕙卻說不敢唱這首，「我看他那個電影，後面太子就…」，如果唱這首會哭出來，但沒想到周杰倫卻說，「我就是要看妳邊唱邊掉淚」，不過最後還是順利唱完，最後一首則是〈煙花易冷〉，江蕙柔情的嗓音演唱，聽起來別有一番風味，且宛如變成她的歌曲，讓現場歌迷聽得相當沉醉。周杰倫首次登上大巨蛋，為了將「嘉年華」巡演整套道具搬進場館，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，不僅有5片1000吋巨大螢幕，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。此外，在大巨蛋的這場演唱會，也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，舞者與特技人員更增加至44位，現場工作人員多達1400人，再再刷新紀錄，演唱會總成本達2.5億以上。