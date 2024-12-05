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▲全台灣第一座河川小水力，就在宜蘭！專注小水力發電的新創企業恆水集團去年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，裝置容量達100KW。（圖／記者鍾泓良攝影）

全台灣第一座河川小水力，就在宜蘭！專注小水力發電的新創企業恆水集團去年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，裝置容量達100KW。雖然發電量不算大，但因為其友善環境發電方式，獲得台積電青睞，展現小水力電廠「點水成金」的潛力。「夏天的時候，電廠旁邊的安農溪都會有民眾泛舟，就會看到船一直下來！」，恆水創電總經理廖弘毅如此形容這個最親近人的綠電廠。恆水創電是成立2019年專注在微型水力發電這個領域的一個能源新創企業，除了從國外引進符合生態友善標準的技術之外，也親身開發MIT的水輪機技術，企圖讓小水力可以在台灣遍地開花。恆水創電執行長鄒飛逯在2008年搬到宜蘭安農溪旁，時常看到這邊豐沛水流，但有一天就看到網路上有小水力技術影片，突發奇想認為也可以在台灣落地，「我們宜蘭生活的環境，有這麼多可以有這麼多豐沛的一個水資源，為什麼從來沒有拿來發揮過？」身為政大廣電系畢業生的鄒飛逯，就與有國際貿易、太陽光電經驗的廖弘毅一同創立恆水創電，展開兩個非水利或能源相關背景的小水力旅程。他們直接聯繫比利時廠商來台灣看水文環境，確認安農溪確實有發展潛力，因此隨即展開合作。但問題來了，台灣對於小水力發展較為陌生，兩人也無法取得銀行專案融資，因此只能拿自身房產去抵押，拿出逾4300萬元的開發金額自行投入興建，相當於賭上身價也要完成小水力電廠。資金確認後，接下來就是要討論如何開發。鄒飛逯表示，他自己身為在地民眾，當然注重安農溪環境、灌溉及對周遭民眾影響，因此他引進用發電效率可能偏低，但是對環境較好、噪音較低的垂直渦流技術。他說，垂直渦流不僅對於環境影響更小，就算是長達1公尺魚類游入，都不會被切成「生魚片」，也更加符合當地水文條件，無論是泥沙、垃圾、樹幹或是禽類等異物進入發電系統都不會影響這個最耐操的機組。而在安農溪推動水力發電也有一大好處。他表示，過去這段河流都是以消波塊來保護堤防，但是這邊水流很強勁，輕易可以把２立方米的消波塊消除，時間久了就要花費數億元來作整治工程，但是蓋起小水力電廠後，就可以一邊消除水的動能，又可創造電能，可以說是一舉兩得。去年6月完工的安農萬富小水力發電廠裝置容量達100KW，每年可以發出75萬度的電，每秒會用5.8噸的水，雖然並非發電特別大，但具有其他綠電所沒有的生態優點。廖弘毅指出，首先小水力發電是排碳係數最少的能源，據聯合國數據，小水力排碳係數只有核能電廠的一半。其次，如果同樣要達到100KW的光電，至少需要6000平方公尺、約一個足球場的大小的光電板，但是小水力機組僅需要278平公尺就可達到，對於地狹人稠的台灣相當適合，更可以在一條溪水安裝4、5座小水力電廠，做到滴滴不浪費的發電。鄒飛逯也補充，光電的平均容量因子平均13%至14%，小水力發電可以達到40%至80%，主要受到河川流量、灌溉需求等影響，而如果遇到枯水期，就可以進行保養、維護。皇天不負苦心人，雖然安農萬富水力發電廠裝置容量僅100KW，但是完工前、發出第一度電前，就受到「護國神山」台積電青睞，簽下「購售電合約」（CPPA）。鄒飛逯表示，雖然他們清楚發電量完全無法滿足台積電需求，但台積電願意支持的原因是因為看上他們對環境衝擊小、生態友善，以及願意支持新興發展的小水力發電，帶動社會重視這個剛萌芽的新興能源。除了台積電對於小水力感興趣，他們也透露像是高科技業、金融業等上市櫃都對於它們的小水力發電廠有興趣，苦笑現在最大的瓶頸「就是我們自己蓋得不夠快」，如果有更多案場的話，早就已經簽下去了。談到發展困境，鄒飛逯表示，因為安農萬富是全國第一座河川小水力電廠，恆水創電與水利署一邊合作制定規則，花費2年半時間訂出SOP，相信後繼者發展將會更快速，而自己也很幸運在用地取得及居民溝通都相當順利。然而，他提到，現有小水力的躉購費率為每度4.8936元，仍不具有開發誘因，並且現有躉購費率級距僅有「500瓩以下」、「500瓩以上不及2MW」及「2MW以上」3個級距，也不符合小水力開發樣態，因此希望可以增加更多級距，吸引業者投入。此外，他也以自身經驗呼籲，台灣金融業仍缺乏小水力發電的專案融資，業者只能以自籌資金推動案場，但如此就相當考驗每個業者實力，也不利於案場可以遍地開花，所以應該要思考有沒有解決的金融方式。鄒飛逯強調，自己希望未來可以做到小水力建置可以「基礎建設化」，可以融入全台灣的河川跟渠道，讓這個最親民的綠電可以無形地融入民眾生活。而恆水創電如今除了宜蘭已有小水力廠，下月也會完成台中案場，後續在雲林、彰化都有規劃，台東關山圳更是一口氣規劃10座電廠，達到「1滴水發10次電」，這些案場合計將有1.4MW。但恆水創電不打算止步於台灣，更希望藉由設備國產化，轉進到其他國家。廖弘毅表示，最重要是配合台灣亞熱帶水文條件提出更加模組化的機組，而因為小水力所使用的技術及設備並沒有那麼複雜，我國的金屬加工製造業、機電業都有機會投入，相信可以達到100%的MIT。更重要的是，恆水創電不僅僅想要在專注在台灣，而是將台灣技術帶到其他國家，認為符合山高水急、亞熱帶的東南亞國家都具有一定潛力。他表示，公司希望不僅是研發出適合台灣的機組，更要把台灣機組輸出到其他國家，成為日本之後的第二個「小水力大國」。能源署副署長李君禮受訪回應，以前只要是水力發電1度電都是2.8元，但這是只有大型水力發電才能辦法達到的規模經濟，後續小水力發電的躉購費率就分切級距，最小級距為不及500瓩。面對業者需求，他預告，預計年底公布的2025年度再生能源電能躉購費率會再分出一個更小級距，即裝置容量1瓩至100瓩；至於價格，目前內部委員會已完成討論，會比目前的4.8963元高，更接近5元。