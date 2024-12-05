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▲周杰倫今日登上台北大巨蛋開唱，舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（5）日登上台北大巨蛋開唱，舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，由於許多歌迷沒有搶到票，現場觀眾也陸續分享周杰倫演唱會片段。而稍早在點唱環節時，有歌迷點了經典歌曲〈擱淺〉，並在台下與周杰倫合唱，沒想到該位歌迷唱功超強，將周杰倫的勝負欲逼出來，直接在〈擱淺〉尾段飆高音，讓網友全嗨喊：「歌迷好會唱，杰倫也沒有要讓！」有不少現場觀眾分享，有歌迷在點唱環節選擇〈擱淺〉，並在台下與周杰倫一同合唱，而該位歌迷唱功非常厲害，不僅聲音渾厚有力，且音準不輸周杰倫，2人一人一句合唱，到最後飆高音的段落時，粉絲都屏息以待，果真周杰倫不負眾望直接唱上去，讓全場觀眾嗨爆尖叫。現場畫面曝光後，網友們紛紛驚呼「他竟然飆上去」、「歌迷唱太好，激起周董的勝負欲了」、「高手其實也在凡間」、「歌迷好會唱，杰倫也沒有要讓」、「素人很可以欸，跟周董尬歌」、「這個唱上去全場的反應好好笑」、「這幾年最好的一次擱淺」、「竟然是原key欸，比日本那場高」。◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880