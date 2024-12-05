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▲派偉俊在周杰倫大巨蛋演唱會擔任嘉賓，不過卻有一票粉絲跑向廁所，讓其他網友傻眼。（圖／IG patrickbrasca）

派偉俊唱歌沒人要聽？周杰倫今（5）日晚間進軍台北大巨蛋，演唱了多首經典歌曲，讓歌迷超級享受，而周董的同門師弟派偉俊也現身大巨蛋擔任嘉賓，只不過派偉俊的現場演出似乎不被歌迷所接受，加上疑似歌迷實在憋太久，不少人在派偉俊演唱時離席，一票人跑向出口的畫面曝光，在網路上瘋傳，不禁讓網友直言：「尊重放哪去」、「欸欸欸尊重！」派偉俊這次在大巨蛋當周董演唱會嘉賓，不過歌迷們卻在途中全跑向廁所，而該畫面也被其他現場聽眾直擊上傳到Threads，直呼：「欸欸欸尊重！」讓其他網友也傻眼喊道：「我也覺得應該尊重他」、「不好好聽歌在那管別人上廁所有尊重嗎？」不過整場演唱會從進場時間一直到今天稍早，也已經進行了好幾個小時，部分粉絲則坦言總不能一路憋到活動結束，反倒有不同想法：「周董不也是趁現在去上廁所換衣服嗎」、「上廁所也不行嗎」、「不然沒時間可以上了。」事實上，今年25歲的派偉俊是名台義混血的帥哥，21歲時從網路竄起，目前是隸屬於杰威爾音樂，是由周杰倫引領進圈的同門師弟，據悉周杰倫非常疼愛他，還讓他出演〈告白氣球〉MV的男主角，不只如此，他在歌唱和創作上也有極大天賦，還推出過多首朗朗上口的流行音樂，像是〈忘記你〉、〈Try〉、〈保護你〉、〈我的時代〉等等，也讓他收穫大票粉絲。