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▲周杰倫今日在大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，不少現場觀眾即時分享演唱會畫面，讓搶不到票的歌迷也能隔著螢幕遠端參與。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫今（5）日登上台北大巨蛋，帶來「嘉年華」世界巡迴演唱會，不少現場觀眾即時分享演唱會畫面，讓搶不到票的歌迷也能隔著螢幕遠端參與。就有歌迷光速剪輯出周杰倫這場演唱會的「最強轉場」，充滿巧思的安排讓網友們直呼封神，嗨喊「這轉場真的好有梗」、「這轉場！有細節！很棒」。周杰倫今日登上大巨蛋開演唱會，嘉賓之一柯有綸也上台演唱〈哭笑不得〉，就在歌曲中段飆高音時，有現場觀眾即時剪輯畫面分享，還搭配歌詞字幕，直呼「這轉場太Smooth！真的太神了，好喜歡！」影片曝光後，網友全嗨翻直呼，「太猛了啦」、、「這轉場！有細節！很棒」、「原來〈哭笑不得〉也能接〈最後的戰役〉」、「周杰倫真的會替柯有綸懲罰每個在他唱歌去上廁所的人」。也有不少人大讚原PO的光速剪輯，撫慰了所有搶不到票的歌迷，「這PO文速度根本現場直播吧！」◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880