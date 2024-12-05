台南市4日新增1例百日咳確定病例，為30多歲男性，案於10月中旬有越南旅遊史，後續於10月下旬出現咳嗽症狀，曾多次至診所就醫，因症狀未改善轉往醫院診治，經通報採檢後當日研判確診，藥物治療後症狀已明顯改善。台南市衛生局為防堵疫情擴散，已針對確診個案完成疫情調查，可傳染期間之接觸者共計24人（高雄市職場接觸者22人、南市同住接觸者2人），目前皆無症狀，將持續健康監測與追蹤至12月17日及12月22日。
百日咳初期症狀與感冒類似，未完成百日咳疫苗接種的嬰幼兒發生率最高，而其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯，民眾可能因此忽略而導致延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，籲請民眾應提高警覺，出現疑似症狀(陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等)應儘速至醫療院所就醫，配合醫師診斷及治療，以維護自身及家人健康。
市長黃偉哲提醒，按時接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，現行預防接種政策為出生滿2、4、6、18個月前各接種一劑五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)，滿5歲至入小學前再接種一劑，家中有嬰幼兒的民眾，請務必按時帶嬰幼兒前往接種，以獲得足夠的保護力，另外建議於懷孕第28-36週可自費接種一劑疫苗，保護力可透過胎盤提供給尚無法接種疫苗的嬰幼兒，降低感染機會。
衛生局局長李翠鳳呼籲，近期氣溫多變，請民眾注意自身咳嗽禮節及呼吸道衛生，自外返家在接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並盡量避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染機會。如發現自身或家人出現百日咳疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，按醫囑確實完成治療，勿任意停藥，且務必配合衛生機關進行防治措施，以免傳染給家人，相關疾病資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢。
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市長黃偉哲提醒，按時接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，現行預防接種政策為出生滿2、4、6、18個月前各接種一劑五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)，滿5歲至入小學前再接種一劑，家中有嬰幼兒的民眾，請務必按時帶嬰幼兒前往接種，以獲得足夠的保護力，另外建議於懷孕第28-36週可自費接種一劑疫苗，保護力可透過胎盤提供給尚無法接種疫苗的嬰幼兒，降低感染機會。
衛生局局長李翠鳳呼籲，近期氣溫多變，請民眾注意自身咳嗽禮節及呼吸道衛生，自外返家在接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並盡量避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染機會。如發現自身或家人出現百日咳疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，按醫囑確實完成治療，勿任意停藥，且務必配合衛生機關進行防治措施，以免傳染給家人，相關疾病資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢。