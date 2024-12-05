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美股周四開盤，那斯達克指數與標普500指數持續創新高，加密貨幣概念股在比特幣昨日井噴首度攀上10萬美元關卡後，今日持續走強。美股四大指數今日開盤，道瓊工業指數跌近60點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲約40點，標普500指數漲0.04%，費城半導體指數跌近1.4%。比特幣今日稍早價格首度衝上10萬美元，帶動全球加密貨幣概念股以及相關ETF，今日全台唯一比特幣相關的 ETF 國泰數位支付服務（00909）股價飆新高來到37.49元，美股加密貨幣相關類股稍早開盤也全數走揚。美股開盤，包含在上週大量收購比特幣的商業智慧軟體供應商MicroStrategy(MSTR.US)漲9%，比特幣礦機概念股嘉楠科技(CAN.US)漲超8%，Bit Digital(BTBT.US)漲5%