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▲世界棒球12強日本隊外野手近藤健介與大谷翔平曾經是隊友，兩人感情也很好。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.11.07）

軟銀鷹隊的外野手近藤健介近期在參加日本富士電視台節目《中居正廣的職棒爆笑&神技大賞2024》時，分享了他與效力於洛杉磯道奇隊旅美球星大谷翔平相處的趣事。當大谷達成「50轟50盜」的歷史性紀錄時，近藤曾用LINE發訊息戲稱：「沒什麼了不起啦！恭喜。」大谷則是看穿對方的傲嬌，幽默地回應：「坦率恭喜我不就好了嗎？」在這個節目上，近藤健介笑著談起了比自己小一屆的前日本火腿隊隊友大谷翔平，分享了許多兩人相處的小趣事。節目主持人中居正廣向近藤提問：「大谷是怎樣的人？」近藤回應說：「平時就是那樣的感覺吧，像節目中剛播出的他和山本由伸互相誇獎的場景那樣，讓人覺得很溫暖。」隨後他補充說：「翔平也會開玩笑捉弄前輩。」談到兩人共同效力於日本火腿時，他說：「我們都是高中畢業後進入職棒，我比較早進一軍。翔平加入後，我們幾乎形影不離。」近藤還提到，他們曾住在日本火腿的球隊宿舍，當時他常擔任大谷的「司機」。當中居正廣笑問：「是你自願的，還是他要求的？」近藤解釋道：「因為他沒有駕照嘛。」節目中這段對話引來陣陣笑聲。兩人的好交情從一些日常的吐槽就能看出來，近藤健介回憶說，當大谷從日本火腿轉會至美國大聯盟的洛杉磯天使隊時，他特意叮囑大谷翔平：「不管你賺多少錢，變得多厲害，記住，你永遠是我的後輩！」當時，他形容大谷是「有點自大的小子」，語氣中充滿了濃濃的友情和關愛。雖然近藤吐槽大谷「50轟50盜」沒什麼了不起，但近藤健介看到好友在大聯盟發揮也為他開心，感慨地表示，從去年的WBC比賽中再次見到大谷，他進步得「比以前強了5倍」。