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▲周杰倫昨（5）日晚間唱進大巨蛋，沒想到有粉絲在入場前門票失竊。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫昨（5）日進軍大巨蛋開唱，實現多年來的心願，而歌迷們也搶在傍晚就陸續到大巨蛋周邊等待，甚至還有沒票的歌迷不死心，也跑到現場跪地求票。另外還有粉絲為了保護門票，特地做了票券夾，沒想到門票還是遭竊，讓他當場崩潰立刻報警，消息曝光讓許多網友紛紛直言：「今天才是搶票第一天！」周杰倫昨天終於達成多年目標，成為首位攻上大巨蛋開個人演唱會的藝人，而距離他上一次在台灣開唱，早已是7年前，因此這次他回台開唱也讓粉絲激動不已，更掀起搶票潮，昨天適逢開唱首日，更有沒票的歌迷跑到大巨蛋跪地舉牌求票。而根據《TVBS新聞網》報導，一名男粉絲原先是有買到票的幸運兒，在昨天傍晚抵達大巨蛋時，還曬出自己的防盜票券夾，沒想到票還是不翼而飛，讓他當場崩潰，認定一定是被竊賊偷走，還打電話報警，更通報現場工作人員，希望能順利入場朝聖周杰倫。而消息曝光，也掀起討論，不少網友紛紛直言：「嘻嘻，不嘻嘻了」、「今天才是搶票第一天」、「難怪有人說搶票期限是到今天」、「看個演唱會變驚人試驗」、「根本是獵人試驗的考場」、「這才是真的搶到票」、「原來是物理搶票。」