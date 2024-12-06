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▲歌迷表示自己坐在林襄後方的座位，沒想到被她和她的友人擋住視線。（圖／Threads）

▲林襄和友人站在椅子上開閃光燈自拍，沒想到被後方歌迷罵翻。（圖／IG 95_mizuki）

▲林襄在1小時內緊急致歉滅火。（圖／Threads）

▲芷霖緊急發聲道歉，希望能終止爭議持續延燒。（圖／Threads）

周杰倫昨（5）日在大巨蛋展開連續4天的亞洲巡迴台北場，而來自小龍女的啦啦隊女神林襄也和同為啦啦隊成員的芷霖前往朝聖，沒想到途中疑似因為太過開心，林襄竟站到椅子上，還拿起手機開閃光燈自拍，讓後方的歌迷非常不滿，將整個過程拍下上傳網路，掀起熱議，林襄也慘被網友罵翻：「沒素質」、「好瞎。」對此林襄和芷霖也在今（6）日凌晨緊急回應滅火，「對不起，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」事件爆發點，起源於一名歌迷在Threads上的貼文，該歌迷指出自己在演唱會途中被前排的林襄和芷霖兩人嚴重干擾：「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄跟她朋友擋好擋滿。」不只如此，該歌迷還曬出影片和照片，痛批林襄非常沒有素質：「素質極差還一直開閃光燈錄自己，坐在她們後面眼睛都要瞎掉了。」貼文一出掀起討論，不少網友也紛紛直言這樣的行徑實在不妥：「站在椅子上真的不行耶」、「我想問有沒有請她們坐下來過，畢竟真的受不了的話應該要直球對決才是」、「幾歲了還站在椅子上」、「不管是誰，站椅子上就是超沒水準」、「可以理解想看到偶像的心情，但站在椅子上真的有礙觀瞻。」而林襄在被炎上的1小時內，也迅速留言致歉，表示自己這一區的歌迷實在太想點歌，才會一時太激動：「只問過後面的朋友，他們表示可以站起來試試，所以才鼓起勇氣站了起來，但我當下沒有想到還有更多的後面的後面，所以影響到了大家，這點我感到非常抱歉。」並解釋自己在點歌環節結束後，就坐回椅子上了，更哀喊：「完全是出於對周杰倫的熱愛和一時的衝動。」另外芷霖也趕緊跟著道歉，試圖澆熄網友怒火：「我太喜歡周杰倫，為了想被他注意到，當他走來這一區的時候，我太投入，站起來還拿閃光燈讓你眼睛不舒服，真的很希望能被他選到可以跟我們這區的歌迷一起唱歌，這段沒點到我們也馬上坐下了，但我忽略了後面其他人的感受，這是我的錯，看到你文章很自責，沒有馬上回覆是因為我還有下一個練舞的行程，這次造成你與其他觀眾歌迷的困擾真的很抱歉。」