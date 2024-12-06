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美國地質調查局（USGS）的數據顯示，加州北部芬代爾（Ferndale）地區外海，當地時間週四發生芮氏規模7的強震，震源深度僅10公里，美國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）一度發布海嘯警報，目前所有海嘯警報已取消，截至發稿時間為止，尚未傳出有人員傷亡的消息。根據《路透社》報導，這場地震震央位於芬代爾西南方大約63公里的太平洋海域，一開始強度報6.6，後來上修為7，加州北部沿岸多地都有震感。加州和俄勒岡州，約有470萬居民收到海嘯警報，範圍從俄勒岡州迪訥市（Dunes City）向南到舊金山市（San Francisco）以及加州聖荷西市（San Jose）。1名在舊金山飯店工作的25歲女性表示，地震發生時她正在喝咖啡，沒有什麼感覺，後來包含她在內，周圍所有人的手機都收到了海嘯警報，但他們當下並沒有太恐慌，而是先移動到附近一處公園，等待最新消息。有地震發生當下正在超市購物的民眾，在X平台上傳當時的影片，可看到磅秤正在晃動。報導指出，地震發生地點為加州北部沿岸，人煙稀少的地區，芬代爾鎮人口約1400人，地震發生後，當地居民、商家正在清理掉落的物品。此外，洪堡郡（Humboldt County）約有19000戶人家斷電，加州州長紐森在社群媒體上寫道，州長已與該州的應急官員會面，努力確保加州人民的安全。