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比特幣5日攀上10萬美元關卡，一度帶動加密貨幣概念股火熱狂飆，然而在比特幣跌回10萬美元以下後，交易成長幅度已經收窄。與此同時，投資人靜待美國11月非農就業報告數據出爐，美股週四表現平淡，主要指數皆以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，經濟學家預測，美國11月可能增加的非農就業機會為21萬4000個，就業報告可能會為聯準會（Fed）本月稍晚的政策會議，提供利率決策基礎。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）前一天甫表示，美國經濟表現強勁，央行可以謹慎採取降息行動。然而，由於投資人將目光放在週五將公布的就業報告，美國股市週四走低，並無太大驚喜，加密貨幣相關平台，如Coinbase及MicroStrategy等，股價先升後挫，分別收跌3.13%及4.83%。5日收盤，美股道瓊指數下跌248.33 點，或0.55%，收44765.71點；那斯達克指數下跌34.86點，或0.18%，收19700.26點；標普500指數下跌11.38點，或0.19%，收6075.11點；費城半導體指數下跌95.42點，或1.86%，收5026.37點。