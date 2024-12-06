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加州北部芬代爾（Ferndale）地區外海，當地時間週四發生芮氏規模7的強震，震源深度僅10公里，雖然一度發布海嘯警報，但目前已經取消，也尚未傳出有人員傷亡、重大財損的消息。儘管如此，加州州長紐森（Gavin Newsom）仍宣布該州進入緊急狀態，以便災難應變資源更有效流通。綜合《CNN》等美媒報導，地震發生時，芬代爾居民泰特斯（Caroline Titus）立刻衝出家門，發現自己的車正在上下左右搖晃，社區變壓器燒毀導致斷電，她立刻沿著街區，跑到孫女所在的幼稚園，當時孩子們正擠在戶外遊樂設施下避難，但小鎮「奇蹟般的」沒有遭受嚴重破壞，只是芬代爾所在的洪堡郡一度有超過1萬戶斷電。鄰近的尤里卡市（Eureka），居民瑞格利（John Wrigley）受訪時表示，搖晃持續了約30秒，他當下的感覺就像暈船一樣，所幸自己和鄰居家都沒有受到嚴重損壞。加州州長紐森在當天稍晚召開記者會，宣布該州進入緊急狀態以應對地震，聲稱此舉能使資源更自由流動，以協助任何可能的損害，目前仍在評估災損：「這再次提醒我們，我們生活在什麼樣的狀態，以及我們需要以什麼樣的心態面對日常生活。」美國總統拜登（Joe Biden）已聽取有關地震的報告。美國地質調查局（USGS）的專家德隆（Stephen DeLong）解釋了取消海嘯警報的原因，主要是板塊的水平運動，而非垂直，後者是容易引發海嘯的板塊活動類型。雖然規模7主震之後，陸續又發生多次餘震，但地震專家帕克（Jeffrey Park）認為，不太會再傳出較大規模的餘震，只是需要留意周圍斷層線的應力重新分布，部分位於陸地上的斷層，可能會發生一些較小的地震。