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▲Joeman直接打電話給長期訂閱頻道的一名資深會員，詢問對方想不想看周杰倫演唱會。（圖／Joeman YouTube）

▲Joeman（左）笑說自己送出去的門票座位，比他要看的位置還更好。（圖／Joeman YouTube）

▲小幫手拿到票後，昨晚真的開心去看演唱會了。（圖／Joeman YouTube）

亞洲天王周杰倫昨（5）日開始一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，15萬張票歌迷根本不夠搶，百萬網紅Joeman手上卻幸運多出一張，他說自己決定把這多出來的票送給長期訂閱他頻道的粉絲。Joeman也將送票的驚喜企劃拍成影片曝光，他笑說送出去的這張5880元門票：「位置比我坐的更好」，不少網友看了也直呼羨慕獲獎者真的太幸運了。Joeman昨晚上傳一支新影片，分享他送周杰倫門票給粉絲的過程。Joeman說雖然他沒搶到票，但是朋友有幫他搶到，扣除掉他自己要看的份，手上還多出一張5880元的票，Joeman決定藉此機會回饋給頻道的忠實粉絲。Joeman表示自己的會員頻道有每個月付費100元的和1000元的，1000元等級的會員他都會定期寄送公關品過去，所以手上有這些人的資料，他決定直接打電話過去，問對方有沒有意願看周杰倫演唱會。Joeman才撥通第一個電話號碼，對方就接了，但可惜的是該粉絲說自己演唱會當天有事無法去看，不過還是很希望能拿到這張票，送給一位好友。Joeman說他願意相信粉絲的人品，不要把票賣掉就好，於是Joeman就親自出動送票，開車到淡水找這名忠實粉絲。其實該粉絲也是YouTuber，平常在經營聊咖啡的頻道「元食cafe」，他說自己接到Joeman來電當下正在拍影片：「其實平常我是不會接的，但我靈光一閃，我想說這通電話我應該要接」，沒想到就幸運獲獎。Joeman也笑說，他送給粉絲的這張票，比他自己要看的位置還要更好。Joeman更藉此機會感謝粉絲的長期支持，而他送出的門票是昨日周杰倫演唱會首場，粉絲說他讓票的對象就是「元食cafe」的小幫手，Joeman也希望小幫手真的去看演唱會後，可以回傳一張現場照片，證實沒有把門票轉售。果然小幫手把照片回傳後，Joeman就火速剪好影片上傳分享。影片曝光後，網友看了也紛紛留言：「一定是很好的朋友…可以理解那個知道自己朋友超想去，無論怎樣都想送給他的心情」、「哇好猛，等到剛剛他發回來（照片）才上片」、「突然覺得Joeman很真耶！跟以前不一樣的感覺」、「善的循環啊，王先生好幸運」、「當事人的笑容真的超級開心，超級羨慕」。就連網紅阿滴也現身開玩笑說：「Joeman你好，我也是你的粉絲，如果有多的票也可以考慮送給我」，讓網友看了全笑翻。