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▲張文綺曝光弟媳產檢的超音波照，開心迎接小生命到來。（圖／張文綺臉書）

▲張文綺（左）的前前男友是小她5歲的「扯鈴王子」紀詠勳（右）。（圖／藝起發光臉書）

女星張文綺無預警曝光喜訊，4日她突然在臉書貼出一張產檢的超音波照，讓不少粉絲震驚，還以為是張文綺懷孕，但真相是張文綺準備當姑姑了。張文綺貼出弟媳懷孕的超音波照笑說：「謝謝小天使的來到。」而張文綺目前似乎還保持單身，她去年12月才透露，已與交往1個月的圈外人男友分手，如今1年過去了，張文綺的感情狀態也備受關注。張文綺4日在臉書發文曝光喜訊，她貼出一張弟媳產檢的超音波照片，只見腹中胎兒的動作剛好是雙手合十，讓張文綺開玩笑說：「會禱告的孩子，已融化，小寶貝你怎麼這麼可愛」，張文綺對於這個新生命的到來充滿喜悅，她更開玩笑說：「姑姑準備要養小孩惹」，顯然很喜歡這個還沒出生的姪兒。粉絲看了也紛紛留言喊恭喜，「會禱告的小天使太可愛了，讚讚，上帝賜的禮物」、「姑姑肯定把他寵上天」、「我以為你要懷孕來金門跨年」、「一定是跟姑姑一樣口愛！漂亮」、「恭喜最漂亮的姑姑，小天使超Q」。另外還有粉絲笑著問張文綺：「什麼時候輪到姐啊」，張文綺也幽默回答：「問上帝」，對待感情似乎持隨緣態度。張文綺也在留言區透露，弟媳懷的是女兒，弟弟則搞笑留言：「謝謝姑姑養我們家的小寶貝」，張文綺還回他：「哈哈哈你要對我好一點」，可見姐弟二人感情確實很不錯。目前33歲的張文綺，去年底受訪時則透露，自己才剛與交往一個月的圈外人男友分手，對方是親友介紹的，都沒被拍到所以才沒曝光過；再上一段戀情，則是小她5歲的「扯鈴王子」紀詠勳。