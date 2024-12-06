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▲不老男神林志穎現身周杰倫演唱會，但並不是坐在藝人席，周杰倫及江蕙唱歌繞場時都沒發現他，引起討論。（圖/Threads）

周杰倫演唱會真的眾星雲集！昨（5）日晚間天王周董周杰倫攻上大巨蛋，是個人暌違7年在台北演出，演唱會門票一票難求，有不少歌迷到了當天甚至在大巨蛋門口舉牌求票，也有許多人在場外集結只聽歌不看人，顯見周杰倫的超人氣。然而隨著周杰倫第一天演唱會結束，不少網友都在社群分享，自己去看演唱會時還遇到許多大咖藝人，包括不老男神林志穎、歌手魏如昀、陳華等等都現身在演唱會，引起熱議。有歌迷在「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「林志穎真的很離譜，是吃了防腐劑還是什麼，為什麼從小看到大都長一樣啊？」、除了林志穎現身觀眾席與歌迷一起追星之外，歌手魏如昀、陳華也都隱身在觀眾席當中，另外近年被稱為是仙女歌手有氣質的陳華，同樣在觀眾席被捕捉：只能說，就像周杰倫好友阿Ken在演唱會歌迷點歌前說的：