周杰倫演唱會真的眾星雲集！昨（5）日晚間天王周董周杰倫攻上大巨蛋，是個人暌違7年在台北演出，演唱會門票一票難求，有不少歌迷到了當天甚至在大巨蛋門口舉牌求票，也有許多人在場外集結只聽歌不看人，顯見周杰倫的超人氣。然而隨著周杰倫第一天演唱會結束，不少網友都在社群分享，自己去看演唱會時還遇到許多大咖藝人，包括不老男神林志穎、歌手魏如昀、陳華等等都現身在演唱會，引起熱議。
不老男神林志穎現身周杰倫演唱會！無偶像包袱追星眾嗨爆
有歌迷在「Threads」貼文指出「周董跟江蕙在唱星晴跟粉絲互動的時候，鏡頭只有3秒鐘掃過去，看到一個亮點....真帥啊」、「等等...我們這區林志穎也坐在這裡有合理嗎？本人好親切又好帥....根本完全都沒有老過，實在太幸運了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好意外林志穎不是坐在藝人區！自己買票進去支持周董好讚」、「林志穎真的很離譜，是吃了防腐劑還是什麼，為什麼從小看到大都長一樣啊？」、「看到林志穎真的賺爛了.....完全值回票價，還那麼親民跟大家一起擠在人群中」、「這是什麼畫面啦！周杰倫跟江蕙完全不知道林志穎在那當歌迷，林志穎還一臉很chill的在唱歌。」
不只男神林志穎在場！魏如昀、陳華也被歌迷碰到
除了林志穎現身觀眾席與歌迷一起追星之外，歌手魏如昀、陳華也都隱身在觀眾席當中，其中在周杰倫歌迷點歌環節唱到〈聽見下雨的聲音〉時，原唱魏如昀也在歌迷的耳邊跟著唱，讓粉絲大讚「有什麼比左邊魏如昀右邊周杰倫唱聽見下雨的聲音還要幸福的事情？」
另外近年被稱為是仙女歌手有氣質的陳華，同樣在觀眾席被捕捉：「你們那區有林志穎，我這區有陳華！本人好氣質好美」、「看周董演唱會真的值回票價欸，坐在其他明星旁邊一起看演唱會，真的是很奇特的體驗」、「我前面就是陳華！準備入座時就剛好看到，本人好漂亮啊！」只能說，就像周杰倫好友阿Ken在演唱會歌迷點歌前說的：「現場今天來了很多偶像，但你是偶像的偶像」周董的魅力實在無限大！
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有歌迷在「Threads」貼文指出「周董跟江蕙在唱星晴跟粉絲互動的時候，鏡頭只有3秒鐘掃過去，看到一個亮點....真帥啊」、「等等...我們這區林志穎也坐在這裡有合理嗎？本人好親切又好帥....根本完全都沒有老過，實在太幸運了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好意外林志穎不是坐在藝人區！自己買票進去支持周董好讚」、「林志穎真的很離譜，是吃了防腐劑還是什麼，為什麼從小看到大都長一樣啊？」、「看到林志穎真的賺爛了.....完全值回票價，還那麼親民跟大家一起擠在人群中」、「這是什麼畫面啦！周杰倫跟江蕙完全不知道林志穎在那當歌迷，林志穎還一臉很chill的在唱歌。」
不只男神林志穎在場！魏如昀、陳華也被歌迷碰到
除了林志穎現身觀眾席與歌迷一起追星之外，歌手魏如昀、陳華也都隱身在觀眾席當中，其中在周杰倫歌迷點歌環節唱到〈聽見下雨的聲音〉時，原唱魏如昀也在歌迷的耳邊跟著唱，讓粉絲大讚「有什麼比左邊魏如昀右邊周杰倫唱聽見下雨的聲音還要幸福的事情？」
另外近年被稱為是仙女歌手有氣質的陳華，同樣在觀眾席被捕捉：「你們那區有林志穎，我這區有陳華！本人好氣質好美」、「看周董演唱會真的值回票價欸，坐在其他明星旁邊一起看演唱會，真的是很奇特的體驗」、「我前面就是陳華！準備入座時就剛好看到，本人好漂亮啊！」只能說，就像周杰倫好友阿Ken在演唱會歌迷點歌前說的：「現場今天來了很多偶像，但你是偶像的偶像」周董的魅力實在無限大！