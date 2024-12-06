我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟冬季會議將在下週一展開，近日也傳出自由球員的簽約消息，在今根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，「右投手Luis Severino與奧克蘭運動家達成一份3年，總額6700萬美元（約合21億新台幣），這份合約將是運動家隊史開出的最大約。」上賽季Severino可說是谷底反彈，睽違4季再度先發達到至少30場，共計31場登場皆為先發登板，主投182.1局送出161次三振，拿下11勝、7敗、防禦率3.91、WAR為1.6、WHIP 1.24的成績。Severino投出好成績後，拒絕原東家紐約大都會1年2105萬美元（約合6.8億新台幣）的合格報價，轉而向運動家簽下這份為期3年的複數年合約，根據記者Jeff Passan指出，「現年30歲的Severino有權在合約第2年跳脫。」運動家罕見提出大約，是因為運動家將在未來主場搬至拉斯維加斯，屆時背後的經濟效益絕對比在奧克蘭時來的龐大，因此讓運動家更有本錢在自由市場上砸錢。此外在運動家在拉斯維加斯的新主場建好前，將先借用位在沙加緬度的小聯盟球場作為主場。值得一提，Severino簽下的這份合約成為運動家隊史最大合約，過去運動家曾在2004年與Eric Chavez簽下6年6600萬美元（約合21億新台幣）的合約，與和Billy Butler簽下3年3000萬美元（約合9.6億新台幣）的合約。