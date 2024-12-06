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台北市北投區中和街昨（4）日晚間發生一起轎車衝撞超商騎樓事件，超商玻璃全碎，商品散落一地，停在騎樓的17輛機車也遭受波及，駕駛還一度受困車內，警方到場後，破壞車體才將39歲陳姓駕駛救出，同時在車內發現一顆疑似含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，陳男尿檢初步檢測呈陽性反應，士林地檢署獲悉後，火速指派緝毒專組檢察官全面介入偵辦。根據警方調查，陳姓男子因全身多處擦挫傷，已被依法逮捕並戒護送醫治療，不過陳姓男子因受傷未能當場接受檢測，送醫後需經抽血和驗尿結果，由於陳男尿檢，初步檢測呈毒品陽性反應，檢方隨即指派緝毒專組檢察官，全面介入偵辦，同時指揮警方蒐證並採取相關檢體進行鑑定，以釐清陳男是否涉及毒駕、酒駕或違反毒品危害防制條例等犯罪行為。士林地檢署強調，此案攸關公共安全，將全力追查陳男吸食毒品來源，並從嚴從重究辦，以杜絕類似危害再度發生。針對現今網路熱議的「喪屍煙彈」議題，檢方也表示，將持續積極緝毒，遏止新興毒品流竄社會，保障國人生命安全。