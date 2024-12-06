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今年世界大賽MVP Freddie Freeman傳出在昨接受右腳踝重度扭傷手術，在今根據《The Athletic》透露，「洛杉磯道奇一壘手Freeman在昨動刀後，已經解決右腳踝扭傷問題，預計能在趕上明年春訓，有望參加完整的棒球訓練。」Freeman因為在9月例行賽時弄傷右腳踝，當時因此缺席例行賽剩餘3場比賽，但隨後馬上就在國聯分區戰復出，並一路幫助道奇殺入世界大賽，並在世界大賽20個打數中繳出3成打擊率，掃出6支安打、包括4發全壘打、灌進12分打點的驚人表現。靠著世界大賽優異表現，Freeman也收穫生涯首座世界大賽MVP，但當時在Freeman拿下MVP後，便透露，「自己整個季後賽都是帶著右腳踝傷勢上陣，但自己仍願意全力以赴，會選擇在季後動刀，感謝隊友帶領他拿下冠軍。」值得一提，Freeman是道奇季後第2位動刀的選手，第一位為大谷翔平，因為他在世界大賽G2中盜壘時傷了左肩造成脫臼，已經在11月初時完成手術，與Freeman一樣都能順利趕上明年春訓。