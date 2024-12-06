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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，呼籲外界不要杯弓蛇影，至於是誰發文的？民進黨不願多談，只強調未來會建立SOP。民進黨團總召柯建銘助理周軒透露，該小編已經降到板凳區。周軒說，「大家對我們的批評指教，我們都收到了。也沒有什麼好說的，有錯就認，挨罵站好，畢竟愛台灣的支持者們，跟藍白兩黨的不一樣，鞭策跟批評自己人的力度都比較強，某種程度上，這也是一種防腐劑，避免民進黨真的走向藍白的路子。」網友留言，所以小編到底是誰？要他親口道歉不過分吧？周軒說，推給小編不是本黨風格。至於是否有懲處？周軒說，「他已經降到板凳區」，但網友不滿，「我覺得他要自己上來道歉不是讓長輩替他坦」、「出這種大包應該要連部門主管都要直接開掉了，才降板凳席？有沒有搞錯？」