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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，引發譁然；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，仍引起風波，甚至連韓國媒體也在報導此事。對此，臉書粉專「政客爽」指出，甚至有韓國人還特別去用翻譯軟體翻成中文，氣到去民進黨粉專留言嗆聲，「民進黨這一次給台灣造成多大的負面國際外交傷害？」政客爽5日在臉書粉專貼出一張圖，有韓國網友到民進黨粉專留言表示，「我是路過的韓國人。由於我使用了翻譯器，翻譯並不順利，但我覺得很不幸，我是作為一個有著同樣悲傷的近現代歷史的國家來寫這篇文章的。我認為，不了解用血寫成的民主，僅憑外交來判斷是錯誤的」。政客爽表示，民進黨這一次給台灣造成多大的負面國際外交傷害？韓國人還特別去用翻譯軟體翻成中文，氣到去民進黨粉專留言嗆聲。政客爽坦言，其實第一時間看到他懷疑是反串，所以點開這些帳號去查看，但這些帳號的好友確實都是韓國人、韓文姓名，而且一些詞句的用語確實是網路翻譯的中文。「民進黨依舊不道歉，留在國際媒體的標題依舊是『台灣執政黨支持戒嚴』這樣的好名聲。」