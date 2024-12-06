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▲7-11自11月27日起至12月31日止推出「愛‧Sharing」聖誕節主題專案架。（圖／7-11提供）

▲7-11百事可樂宇宙機器人瓶第二件只要10元。（圖／取自官網）

▲全家本週會員自12月4日起至12月8日，超多買一送一商品要搶。（圖／全家提供）

▲全家康康五芬達橘子汽水、老楊蛋黃餅買一送一。（圖／全家提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是12月4日至12月8日，本周DM共8款促銷商品。（圖／萊爾富提供、記者整理）

7-11本週「超值五六日」暫時缺席，不過有聖誕節專案提前開跑，11月27日起至12月31日前，百事可樂宇宙機器人瓶第2件10元、魔爪能量碳酸飲料can355第2件6折。零食貨櫃有一堆商品2件8折、3件77折，包括樂天小熊餅聖誕限定版巧克力風味」、卡迪那德州薯條蜂蜜醬烤肋排口味、瑞士Kagi脆巧餅乾-濃巧克力風味。全家本週會員自12月4日起至12月8日，超多買一送一商品要搶，換算平均特價農心辣白色泡菜拉麵袋裝25元、百事激浪汽水18元、華元濃卡力海苔鹽之花風味45元，還有杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力雪糕加10元多一件。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，12月6日至12月8日限時3天，包括蜂蜜柚子雪酪冰棒平均20元、芬達橘子汽水平均17元、老楊鹹蛋黃餅平均19元、Marosh葡萄汽水軟糖平均35元。萊爾富門市「限時殺5日」是12月4日至12月8日，本周DM共8款促銷商品，買一送一有農心辛拉麵平均25元、還有果汁時刻柳橙汁、美粒果蘇打第二件只要10元，約6折開喝也是相當划算。