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發生在去（2023）年12月，新北市某高中附設國中，楊姓國三生因為制止非同班林姓女同學到教室找朋友聊天，林女竟向同校郭姓「乾哥」訴苦，郭男即帶著彈簧刀找楊男理論，在教室走廊上掏出彈簧刀，朝楊男胸、頸刺了10刀，楊男當場血流如注，送醫急救後仍不治身亡。新北地院少年法庭今年9月依殺人罪判郭男、林女各9年、8年徒刑，上訴後，高等法院於5日首度開庭，採不公開審理。據了解，郭男、林女都否認有殺人犯意，楊男父母認為一審判刑太輕，希望法官能重判2人30年徒刑。高院5日首度開庭審理少年割頸案，提訊郭姓乾哥、林姓乾妹出庭，郭姓「乾哥」僅由律師陪同，林姓「乾妹」的父母也出庭旁聽，全程採不公開審理，庭訊大約1個多小時結束，律師一度將衣服套在郭姓乾哥頭上，刻意遮蔽不讓媒體看見其長相，但遭法警制止，而乾妹則以外套遮掩戴手銬的雙手，由法警戒護還押，她的父母面對詢問是否有談和解，不發一語，快步離開。死者楊姓同學父親楊爸爸受訪表示，2位加害者還在庭上否認有殺人犯意，根本毫無悔意，他指出一審判決說凶嫌有反省，但不知原審法官是如何察覺，僅輕判8年和9年徒刑，非常不合理。楊爸還說，在二審法庭上，他們(乾哥、乾妹)沒有任何道歉，完全不能接受，而且郭還一直依照律師林月雪的提示問答，毫無悔意，他們希望法官重判30年徒刑。據悉，郭姓乾哥出庭時，不僅冷眼看著死者家屬，還怒瞪聽眾席的民眾，在回答法官問題時，更不斷被律師提示該如何回答，後來被法官出言制止。至於林姓乾妹則是沒有表情、一臉漠然，呆坐在一旁，2人也沒有在開庭時向被害者家屬道歉。楊姓同學母親楊媽說，「我們要的就是事實真相，一審不公平審判下，希望二審能獲得讓我們能接受的判決結果，讓司法給予死者及家屬一個公平正義的對待」「一個資優生，在家在學校，各方面都是溫文孝順的小孩，就這麼突然走了，希望司法給他一個公正公平的判決。」對於乾妹的父母出庭是否道歉或談和解？楊爸楊媽直接說，沒有道歉，對方還認為一審判決太重，乾哥的律師還說沒有錢，無法和解，乾妹的律師有說會提出賠償，但還在商議中。楊媽提到，2010年翁奇楠命案的少年槍手判到30年，雖然少事法有修改，但還是由法官自由心證，對方在校園學習的地方作出兇殘的事情，會讓社會恐慌，小孩早上平安到校，回來卻是失血躺在醫院，心肺解剖的畫面，一輩子無法抹滅，至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。楊爸也說，一審有道歉，是希望法官能輕判才道歉，對死去的小孩而言，只是一句對不起就沒事，完全不公平、不合理的對待判。這起校園割頸喋血案，今年5月9日檢方依殺人罪嫌起訴兩人，新北地院少年法庭認為兩少年適用刑法減刑，且審理期間「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，仍須時間學習、調整導正偏差觀念與行為，因此依殺人罪判乾哥9年、乾妹8年，目前全案在高院審理中。