我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（5）日晚間唱進大巨蛋，結果才第一場演唱會就傳出歌迷的門票遭偷竊，引起關注。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫大巨蛋演唱會後面還有三場！提醒歌迷點歌環節千萬別點〈七里香〉，那可是周董的招牌謝幕曲哦！（圖／周杰倫IG）

天王周董周杰倫大巨蛋演唱會昨（5）日第一場圓滿落幕，現場擠爆3.8萬人一起高歌歡唱，整個大巨蛋宛如巨型KTV現場，接下來周杰倫演唱會還有三場要唱，許多歌迷引領期盼，周杰倫演唱會才第一天，就傳出有人的票券憑空消失被偷走，讓歌迷欲哭無淚，還被開玩笑稱：「原來周董搶票這才是第一天」，周杰倫演唱會安排橋段常常有意想不到的驚喜，隨意離席可能會錯過精彩橋段，歌迷之所以會這樣警告的原因在於，，先前周杰倫在大陸開演唱會時，有歌迷堅持要點這首歌，這次大巨蛋演唱會第一天，，令人驚訝的是，接下來3天要去聽周杰倫演唱會的歌迷們，記得吸取第一天歌迷的建議，才不會錯過最完整又精彩的周董演唱會囉！