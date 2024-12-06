天王周董周杰倫大巨蛋演唱會昨（5）日第一場圓滿落幕，現場擠爆3.8萬人一起高歌歡唱，整個大巨蛋宛如巨型KTV現場，接下來周杰倫演唱會還有三場要唱，許多歌迷引領期盼，《NOWnews》記者也特別整理歌迷所列出的8項「周杰倫演唱會要點」，讓後面三天要去看周董演唱會的民眾參考，有些地雷千萬別亂踩啊！
🟡票券一定要收好或緊緊拿在手上
周杰倫演唱會才第一天，就傳出有人的票券憑空消失被偷走，讓歌迷欲哭無淚，還被開玩笑稱：「原來周董搶票這才是第一天」，提醒歌迷出門前再三確認有攜帶門票、並且到會場之後也要好好保管自己的演唱會門票
🟡演唱會中途千萬不要隨便離席
周杰倫演唱會安排橋段常常有意想不到的驚喜，隨意離席可能會錯過精彩橋段，建議歌迷入場前一定要記得上廁所，像是第一場柯有倫演唱歌曲後鬼之轉場，周杰倫與鋼琴一同升起無縫接軌，這時候如果跑去上廁所，就會被快樂小夥伴（指周杰倫好友嘉賓）懲罰的哦！
🟡點歌環節（特6880區）請穿白色、粉色衣服
第一天點歌環節有許多穿白色衣服的歌迷朋友被點到
🟡想購買周邊商品的歌迷提早到排隊才不會進場遲到
🟡每個座位都會有應援手燈！入座前要檢查一下
🟡手機會大量錄影拍照，記得把手機充飽電並攜帶行動電源
🟡外縣市的歌迷建議直接住在台北一晚，第一天唱到11點才散場
🟡點歌環節千萬不要亂點「七里香」
歌迷之所以會這樣警告的原因在於，周杰倫特別喜歡把〈七里香〉這首歌曲安排在壓軸，當成謝幕曲送給歌迷，先前周杰倫在大陸開演唱會時，有歌迷堅持要點這首歌，儘管周杰倫已經略有暗示，但歌迷卻沒Get到，周董唱完直接就謝幕下班啦！
這次大巨蛋演唱會第一天，〈七里香〉果真是排在第50首的壓軸曲，令人驚訝的是，周董寵粉真的沒有極限，演唱會歌單開出35首歌，沒想到歌迷點歌硬是加碼到50首，甚至唱到10點57分才散場，完整3個半小時的音樂饗宴，讓歌迷聽得如癡如醉！接下來3天要去聽周杰倫演唱會的歌迷們，記得吸取第一天歌迷的建議，才不會錯過最完整又精彩的周董演唱會囉！
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周杰倫演唱會才第一天，就傳出有人的票券憑空消失被偷走，讓歌迷欲哭無淚，還被開玩笑稱：「原來周董搶票這才是第一天」，提醒歌迷出門前再三確認有攜帶門票、並且到會場之後也要好好保管自己的演唱會門票
🟡演唱會中途千萬不要隨便離席
周杰倫演唱會安排橋段常常有意想不到的驚喜，隨意離席可能會錯過精彩橋段，建議歌迷入場前一定要記得上廁所，像是第一場柯有倫演唱歌曲後鬼之轉場，周杰倫與鋼琴一同升起無縫接軌，這時候如果跑去上廁所，就會被快樂小夥伴（指周杰倫好友嘉賓）懲罰的哦！
🟡點歌環節（特6880區）請穿白色、粉色衣服
第一天點歌環節有許多穿白色衣服的歌迷朋友被點到
🟡想購買周邊商品的歌迷提早到排隊才不會進場遲到
🟡每個座位都會有應援手燈！入座前要檢查一下
🟡手機會大量錄影拍照，記得把手機充飽電並攜帶行動電源
🟡外縣市的歌迷建議直接住在台北一晚，第一天唱到11點才散場
🟡點歌環節千萬不要亂點「七里香」
歌迷之所以會這樣警告的原因在於，周杰倫特別喜歡把〈七里香〉這首歌曲安排在壓軸，當成謝幕曲送給歌迷，先前周杰倫在大陸開演唱會時，有歌迷堅持要點這首歌，儘管周杰倫已經略有暗示，但歌迷卻沒Get到，周董唱完直接就謝幕下班啦！
這次大巨蛋演唱會第一天，〈七里香〉果真是排在第50首的壓軸曲，令人驚訝的是，周董寵粉真的沒有極限，演唱會歌單開出35首歌，沒想到歌迷點歌硬是加碼到50首，甚至唱到10點57分才散場，完整3個半小時的音樂饗宴，讓歌迷聽得如癡如醉！接下來3天要去聽周杰倫演唱會的歌迷們，記得吸取第一天歌迷的建議，才不會錯過最完整又精彩的周董演唱會囉！