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▲蔡阿嘎靠著Threads上曝光的周杰倫演唱會片段，幫大家整理出昨晚的10大亮點。（圖／蔡阿嘎Threads）

▲昨晚周杰倫大巨蛋演唱會上，江蕙（右）驚喜現身當嘉賓。（圖／杰威爾提供）

▲二伯拍下蔡阿嘎滑手機的背影，看的出來非常認真。（圖／二伯Threads）

▲周杰倫演唱會民眾進場到一半，舞台就提前噴出彩帶，讓不少人嚇壞。（圖／民眾提供）

亞洲天王周杰倫昨（5）日開始一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，許多沒搶到門票的歌迷相當扼腕，但百萬網紅蔡阿嘎就發現，其實不到現場也能享受演唱會氛圍，因為許多進場歌迷都拍下影片分享到社群平台上，讓蔡阿嘎笑說：「睡前花2小時滑脆，就可以看完周杰倫12/5第一場大巨蛋演唱會」，他更貼心幫大家整理出10個演唱會重點，掀起討論。蔡阿嘎今日凌晨在Threads上發文，整理出昨晚周杰倫首場大巨蛋演唱會的10大重點，大讚周杰倫的老婆昆凌「好正」，還說周杰倫的好友阿Ken像在主持跨年晚會現場，特別來賓江蕙獻唱〈菊花台〉等，另外還有周杰倫與柯有倫一上一下的「神之舞台」轉場，都是歌迷上傳影片討論的重點。蔡阿嘎也搞笑的說，「未看先猜，明天嘉賓是：周餅倫+糾結倫合體」，大開周杰倫玩笑也讓網友笑翻，大家看了更紛紛留言，「昆凌真的驚艷到我！超像洋娃娃，她的照片完全無法呈現她的美」、「還有周蕙（周杰倫、江蕙）散步時拍到林志穎」、「謝謝嘎哥讓我看完第一場杰倫演唱會」、「蠻詳細的重點整理 看來很認真的在滑脆」。在蔡阿嘎發文的同時，老婆二伯也拍下他狂手機的背影，笑說：「沒有票的可憐男子只能在家滑脆看周杰倫演唱會」，證實蔡阿嘎確實把每篇周杰倫的貼文都看得很仔細，才能做出10大重點整理。而昨日演唱會開始前也有小意外發生，疑似工作人員操作失誤，居然在歌迷進場時就提前噴了彩帶，蔡阿嘎貼文寫道，彩帶提前噴了導致最後沒得噴，但有現場歌迷指正，最後還是有彩帶噴出來，並沒有因為前面的失誤就讓後面跟著開天窗。不過有搖滾區歌迷抱怨，部分彩帶噴出來時還是完整一捲，砸到不少人，看來舞台還有疏失需要改進。