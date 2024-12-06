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韓國總統尹錫悅3日晚間無預警宣布戒嚴，震驚國際，但不久就被國會推翻，6小時後宣布解除戒嚴令並撤回軍隊。民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，提到台灣也有類似狀況，疑似支持戒嚴，事後又刪文，引發爭議。時代力量主席王婉諭與民眾黨立委黃國昌也批評，民進黨團總召柯建銘助理周軒反嗆王與黃，這兩人才是「玷汙民主前輩的努力」。周軒說，有個很愛跟著關鍵字流量排名說話的政黨，他的黨主席昨天也發了一篇文章把民進黨罵了一頓。這個政黨成立之初，多少民主前輩出錢出力，寄予厚望，認為他們是台灣民主的新希望。這個政黨找了一位「老師」入黨，這位「老師」曾經在太陽花學運的時候，偷偷跑去見最近幾天很紅，不敢拿國旗的馬英九基金會執行長蕭旭岑。周軒也批，這個老師本來區域立委當好好的居然不敢選連任，自己跑去不分區蹲著結果沒上。然後這個老師最後最後跑去變成民眾黨的不分區立委，現在當黨團總召，可能還要接黨主席有夠開心的。然後這個老師做了這麼多，這個政黨從來都沒有阻止，甚至也不敢阻止，就像雁群飛行一樣，跟著前面那隻的氣流飛，總是比較省力。周軒酸，然後這個政黨的人們就被這個老師拋棄了。講了這麼多然後，到底誰真的在「玷汙民主前輩的努力」？大家應該有答案了吧。