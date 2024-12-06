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比特幣5日首次突破10萬美元大關，一度帶動加密貨幣概念股飆漲，但稍後已回跌至10萬美元以下，加密貨幣相關平台，如Coinbase及MicroStrategy等，股價亦先升後挫，當天分別收跌3.13%及4.83%。美國前財政部長、哈佛大學經濟教授薩默斯（Lawrence Summers）近日接受外媒訪問時表示，他認為設立比特幣國家儲備（national Bitcoin reserve）的構思過於瘋狂，不切實際。薩默斯接受《彭博》訪問時稱，除了滿足個別政治贊助者的利益以外，他看不到設立比特幣國家儲備有任何好處，形容這是個瘋狂的主意，並澄清比特幣國家儲備與戰略油儲，是完全不同的概念，不能混為一談。美國總統當選人川普（Donald Trump）在競選期間數度表態支持加密貨幣發展，曾說華府可長期持有沒收的20萬枚比特幣，他的一些支持者也提倡要成立比特幣國家儲備。薩默斯還提到，馬斯克（Elon Musk）即將帶領的政府效率部（DOGE），能否為美國政府節省2兆美元的成本，目標達成難度相當高，因為華府大部分開支涉及國防與社會福利，產生的政治阻力將是巨大的。