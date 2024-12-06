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投資人觀望氣氛濃厚，再加上先前美國股市接連創高之下，昨（5）日迎來回檔壓力，美股四大指數全數走低，其中費半指數大跌逾1%，台北股市今（6）日開盤10.74點、來到23278.68點。此外，台股今日收周線。大盤雖然開小高盤，但中小型股賣壓相對沈重，櫃買指數開盤下跌0.03點、來到263.36點。今日開盤量大強勢個股：偉詮電、邁達特、台星科、緯軟、零壹；開盤量大弱勢個股：宣德、三福化、九豪、虹冠電、西勝。權值股走勢不一，權王台積電開在平盤價、來到1075元；鴻海開盤上漲1元、來到200元；聯發科同開在平盤價、來到1325元。由於投資人觀望即將公布的非農就業報告，以及觀望聯準會接下來的利率動向，在先前美國股市接連創高之下，昨日迎來回檔壓力，美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌248.33點或0.55%，收44765.71點，那斯達克指數下跌34.86點或0.18%，收19700.26點，標普500指數下跌11.38點或0.19%，收6075.11點，費半指數下跌95.42點或1.86%，收5026.37點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.79%，蘋果上漲0.012%，Alphabet下跌0.99%，微軟上漲1.19%，亞馬遜上漲1.10%。半導體股多數走低，高通下跌1.29%，應用材料下跌5.04%，德儀下跌1.86%，AMD下跌1.83%，輝達下跌0.048%，美光下跌2.26%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲1.80%，日月光ADR下跌0.80%，聯電ADR下跌2.08%，中華電信ADR上漲0.36%。