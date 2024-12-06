今（6）日大雪節氣到，清晨受到輻射冷卻影響，苗栗三灣鄉出現攝氏11.3度低溫，截至今晨5時33分，各地平地最低氣溫約14至16度。氣象專家吳德榮提醒，今日迎風面水氣稍多，北東地區有局部短暫雨，西半部晴朗穩定，溫度方面，下週五起新一波強冷空氣南下影響，降溫幅度仍在觀察中。
氣象專家吳德榮於「洩天機教室」預報專欄提到，今（6）日迎風面水氣稍多，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北台稍涼；中南部白天微熱、早晚涼。
今日各地區氣溫，北部攝氏15至24度、中部攝氏14至28度、南部攝氏16至29度、東部攝氏14至30度。
明（7）日至下週二（10日）「東北季風」等級的「弱」冷空氣南下，明日、下週日桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。
下週一、二大氣逐日轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三（11日）氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。
不過吳德榮提醒，下周四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；下周五（13日）起鋒後有強冷空氣南下，但至於會降到幾度，目前各國模式模擬差異大，且還會再調整，應繼續觀察，勿急下定論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日各地區氣溫，北部攝氏15至24度、中部攝氏14至28度、南部攝氏16至29度、東部攝氏14至30度。
明（7）日至下週二（10日）「東北季風」等級的「弱」冷空氣南下，明日、下週日桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。
下週一、二大氣逐日轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三（11日）氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。
不過吳德榮提醒，下周四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；下周五（13日）起鋒後有強冷空氣南下，但至於會降到幾度，目前各國模式模擬差異大，且還會再調整，應繼續觀察，勿急下定論。