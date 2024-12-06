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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，但仍引發輿論譁然，甚至連韓國媒體都在報導此事。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，他不關心韓國媒體怎麼報導，可怕的是，台灣外交系統整個爛透了。吳子嘉5日在網路直播節目《董事長開講》表示，韓國戒嚴，全國沸騰，要推翻尹錫悅，沒想到民進黨卻出來挺他；尹錫悅現在是失敗的鬥爭者，台灣執政黨去挺一個輸的人，要怎麼交代。外媒報導台灣執政黨支持戒嚴，現在是總統賴清德的問題。吳子嘉直言，他不關心韓國媒體怎麼報導，而是關心台灣外交系統整個爛透了，這才可怕。吳子嘉說，前總統蔡英文執政時很小心，外交系統從沒做過這樣的事情。吳子嘉認為，這件事當然要有人負責，何況這不是道歉的問題，而是台灣的外交系統從根部爛掉，應重新換一批新的人來做。