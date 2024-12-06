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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學生來台訪問，復旦大學學生宋思瑤12月2日因受訪時脫口賀「中國台北隊」獲得世界12強棒球賽冠軍，引發輿論譁然。馬辦恐因涉及違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第16條第一項各款，最重5年不能再申請陸生來台交流。陸委會主委邱垂正4日在立院答內政委員會詢中，承諾做出行政處分，6個月至5年不得邀請大陸人士來台。陸委會昨日例行記者會中，副主委梁文傑表示，會邀集相關部會召開跨部會會議，依照相關行政程序來查處，至於是懲處半年或5年不得邀請大陸人士來台，要等開完會後再向大家宣布，我方根據的法規是《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，規定進來的人士與邀請單位應盡的義務。梁文傑指出，陸生團學生脫口「中國台北」一事涉及違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》第16條第一項各款，可能會有半年至5年不等處理方式。針對是否對說出「中國台北」的陸生祭出行政處分？梁文傑坦言，必須要看聯審會議決定，邀請單位要辦活動的話，必須善盡責任，「辦交流不是來做宣傳」。梁文傑強調，陸委會有去提醒跟警告邀請單位，但邀請單位沒好好處理，就像邱垂正講的「提油救火」，事情越鬧越大，最後才會有清大校園一邊拿五星旗、一邊拿國旗，在激化社會對立，「我們從頭到尾沒有對這個女學生個人有指責」，出了事當然一定要先找邀請單位。