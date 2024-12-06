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休士頓太空人當家三壘手Alex Bregman自2016年登上大聯盟後，職業生涯9年都在休士頓度過，今年則是他首度進到自由市場，在今根據大聯盟記者Brian McTaggart表示，「太空人開出一份6年1.56億美元（約合50億新台幣）的合約，但這份合約很難將Bregman帶回休士頓，因為Bregman想要追求更大的合約」，外界則預期Bregman將追求一份總額至少2億美元（約合64億新台幣）的合約。有關太空人的合約報價，美媒《FanSided》就分析，「今年舊金山巨人與三壘手Matt Chapman簽下一份6年1.51億美元（約合新台幣48億）的合約，太空人是以這份合約作為基礎來向Bregman提出報價，但Bregman陣營想要一份為期7年，年均薪至少2600萬美元的合約。」至於Bregman的簽約時間點，《FanSided》就指出，「市場上都在等Juan Soto的合約定案，預計Bregman將會是下一位簽約的打者」，但若是太空人不修改報價，將很難簽回Bregman，對此太空人球團則表事，「我們已經釋出了想簽回他的善意，我們做到了。」現年將滿30歲的Bregman自2016年登上大聯盟後，生涯9個賽季都是效力於太空人，共出賽1111場，繳出1132安、191轟、663分打點與打擊率0.272的成績。本季則是出賽146場，掃出151安、包括26轟、貢獻75分打點，打擊率為0.260。