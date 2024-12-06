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在美國公布非農就業報告前，美元走弱，美元指數失守106，日圓兌美元一度升破150價位，新台幣兌美元今（6）日早盤也升破32.4元，一度來到32.365元，升值7.3分，目前拉回31.415元盤整。由於美國初領失業金人數超出預期，加上法國公債在政府倒台一天後回穩，歐元上漲，美元指數走弱，並失守106，來到105.84附近。在美元走弱之下，亞洲主要貨幣日圓一度升破150，來到149.875兌1美元，目前在150.12附近盤整；韓元在韓國政局仍不穩之下，持續在1413.26至1416.38兌1美元震盪整理；離岸人民幣兌美元在7.2617至7.2689盤整。至於新台幣兌美元今日早盤則持續升值，以32.4元、升值3.8分開出後，在美元走弱及台股走揚下，進一步升破32.4元，一度來到32.365元，升值7.3分，目前拉回至32.415元盤整。