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法國政府垮台一天後，歐元急升來到1.058附近，法國公債回穩，美元指數走弱，進一步失守106，市場聚焦即將公布的美國11月非農就業數據，專家認為， 若非農數據表現好，美元指數可能再突破106水準，並延續自9月以來的上行趨勢，向107挺進，甚至來到108.20。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正分析，由於2025年預算爭議，法國國會對現任總理巴尼耶（Michel Barnier）政府通過了不信任動議，也成為1958年以來任期最短的法國總理。雖然總統馬克宏（Emmanuel Macron）得以保住職位，這次不信任案之所以通過，主要是馬克宏所屬的中間派失去了國會多數席次，為當前的政治局面埋下了伏筆。在內閣被推翻後，作為歐元區第2大經濟體的法國，政局再度陷入不穩，法債和歐元面臨拋售壓力。儘管內閣將繼續存在，但權力有限，需依賴緊急立法來徵稅及制定支出法案來維持政府基本運作。馬克宏也必須再次任命新總理，然而憲法並未對任命時限做出規定，目前也未有明確的候選人。值得注意的是，馬克宏上一次花了近2個月才敲定巴尼耶出任總理，而新內閣仍需向議會提交新的2025年預算法案。此外，新一輪的議會選舉最快也要等到明年7月才可能舉行，意味著當前的政局動盪有可能延續至明年7月，法國的財政和施政陷入停擺和混亂，將加深歐元下行壓力。另一方面，德國也將在明年2月大選。作為歐元區第一大經濟體，德國的政治局勢在法國政局動盪的背景下顯得更加引人關注。這次大選可能出現政權更迭的局面，而疑歐派勢力則有望進一步擴張勢力，恐不利歐元區經濟體和一體化的進程。 技術面上，歐元早前曾一度跌至1.0330水準後反彈，但前高點在1.0610水準，目前明顯未能突破該關鍵阻力水準，下行趨勢線和一浪低於一浪局面仍在延續。楊傲正指出，美國即將公布非農數據，更多的聯準會官員將發表講話將預示聯準會12月會否進一步降息，而另一方面，市場對歐洲央行12月12日降息預期已板上釘釘，短期內似乎都不利歐元漲勢。目前歐元兌美元正在1.03至1.06區間內橫行盤整，只有進一步突破1.06水準，歐元才有望結束自9月以來的下行趨勢並進一步上行。至於美元是否會再轉強？楊傲正分析，由於10月美國非農數據受天災和罷工因素影響，市場預期11月非農新增人數將有望回到21.5萬較健康水準。值得關注預期失業率在4.1%不變，與通膨相關的薪資增速預期從上月4%回跌至3.9%。若就業人數符合預期且薪資增長超過市場預測，可能削弱市場對12月降息的憧憬，從而推動美元指數上行。另外，市場也要關注聯準會官員在數據公布後的言論，尤其有官員表示放慢和暫停降息時機臨近，增加了12月降息的不確定性。 若非農數據向好，美元指數可能突破106.80 水準，突破短線下行趨勢並延續自 9 月以來的上行趨勢，目標再次指向 107和108.20水準。