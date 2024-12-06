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▲江蕙爆料，周杰倫演出前就一直瘋狂跟她確認行程，讓江蕙忍不住懷疑「這個人是不是又要整我」。（圖／杰威爾音樂提供）

天王周杰倫昨（5）日「嘉年華」巡迴演唱會嘉賓出爐，原來是台語天后江蕙，現場兩人除了合唱3首歌外，江蕙還爆料周杰倫從12月1日起就不斷獻殷勤，瘋狂確認她的行程，讓江蕙不禁懷疑「這個人是不是又要整我了！」周杰倫表示，其實江蕙不是第一次參加他的演唱會，還爆料江蕙經常跟著他的巡演到處跑。而江蕙這次聽到周杰倫要在大巨蛋開演唱會，立馬義氣相挺表示一定會去看，還笑說「我哪一場不來，我每次到後台，你（周杰倫）就問我吃飽沒，就消失了」。江蕙還在台上爆料，這次周杰倫開演唱會前就一直對她獻殷勤，不斷問她的行程以及座位，周杰倫才笑說「我是怕妳又搭飛機出國」。現場兩人更是一起演唱〈星晴〉、〈菊花台〉以及江蕙最愛的〈煙花易冷〉，把氣氛炒到全場最高點。周杰倫在台上還提到，將會是網友票選「破蛋第1名」，而江蕙也接到梗，立馬詢問「我第一名，你服不服氣」，讓周杰倫立馬喊服氣，兩人情同姐弟的好感情在現場展露無遺。時隔多年周杰倫終於回台灣開演唱會，他表示「謝謝你們陪我一起破蛋，之前有另外一個小一點的場，但我比較任性，小一點的蛋不唱，高雄、校園、封街我都有想過，也常經過大巨蛋，都想著什麼時候蓋好」。沒想到公司告訴周杰倫有機會可以登上大巨蛋，讓他馬上說，有機會可以回來唱，為什麼不來！