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▲周杰倫昨晚舉行首場大巨蛋演唱會，45歲的他仍寶刀未老。（圖／杰威爾提供）

▲李玟（左）是周杰倫（右）第一場演唱會的嘉賓，當時她伸手想解開周杰倫衣服，幫粉絲謀福利。（圖／RememberingCoCoLee YouTube）

▲周杰倫自彈自唱〈世界末日〉時，突然大方把上衣脫掉，讓這幕畫面成為經典。（圖／周杰倫YouTube）

亞洲天王周杰倫昨（5）日開始一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，精采表演讓台下觀眾嗨爆；回顧周杰倫人生第一場個人演唱會，2001年辦在桃園巨蛋，當時的嘉賓還是天后李玟，23年前的周杰倫也不過22歲，身材還非常精壯，他演唱會唱到一半，更直接脫掉上衣坐在鋼琴前面自彈自唱，超狂胸肌全被看光，帥氣畫面也在近日再度引發討論。周杰倫在2000年推出首張專輯《Jay》出道，隔年11月3日，就在桃園巨蛋舉行了「范特西世界巡迴演唱會」，這是周杰倫人生首場個人演唱會，當時的他出道滿1周年，幫天后李玟（coco）創作的歌曲〈刀馬旦〉也剛推出，因此周杰倫特地找來李玟當嘉賓。當天李玟說自己其實感冒生病，但她跟公司說不管病得多重，都一定要來參加周杰倫演唱會。李玟在舞台上還幫粉絲謀福利，故意問周杰倫最近是不是有在健身，要不要秀一些肌肉給大家看，接著還伸手幫周杰倫把衣服打開，讓台下粉絲尖叫聲連連。後來李玟下台後，周杰倫接著演唱歌曲〈世界末日〉，他彈鋼琴表演到一半，就突然主動把上衣脫了，打赤膊深情表演讓粉絲大飽眼福，當時周杰倫精壯的身材也引發不少討論。後來這場演唱會的表演片段，也被周杰倫上傳到官方YouTube上，直接當成〈世界末日〉的MV播出，讓粉絲可以無限回味這段經典演出。而「范特西世界巡迴演唱會」之後也到香港紅勘體育館連開兩場，加上馬來西亞、新加坡各一場，總共5場巡迴表演，讓歌迷留下這輩子永生難忘的精采回憶。