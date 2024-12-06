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▲雲林艦到帛琉。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲海上搜救演練。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.0６)

▲賴清德、帛琉總統惠恕仁共同登艦。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲總統賴清德與帛琉為「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.06)

▲總統惠恕仁。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.06)

總統賴清德訪問南太平洋友邦帛琉，今（6）日視察我國國造海巡巡防艦「雲林艦」執行「台帛海上救援聯合操演」，賴清德與帛琉總統惠恕仁共同登艦、視察聯合操演。此次到帛琉執行任務的「雲林艦」是我國國艦國造的第三艘四千噸級巡防艦，今年3月9日舉行交船典禮，配有3組射程達120公尺的高壓水砲，並配備專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，甲板配有直升機起落設備，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益。聯合操演由「雲林艦」警備救難艇、無人機及遙控救生圈，結合我捐贈給帛琉的兩艘多功能艇進行「海上搜救演練」，目標是成功救起五名落水者，其中一人為手部撕裂傷患者，並送至「雲林艦」醫療艙間進行急救演練。賴清德致詞時指出，台灣和帛琉都是海洋國家，都深切體認，海巡工作非常重要，因此5年前台灣和帛琉，簽署了海巡合作協定，開始進行定期的海巡交流，共同維護海域的秩序。賴清德提到，台灣「國艦國造」的「雲林艦」也來到帛琉，這是台灣現役最大型的海巡艦，船艦上設有手術室、負壓隔離病房，也提供直升機起降，讓台灣可以在海上人道救援，做出貢獻更大的力量。賴清德提到，回顧今年6月他主持「雲林艦」的成軍典禮，很高興見到過去幾個月來，「雲林艦」不僅僅強化台灣的海域安全，也協助友邦守護海洋。賴清德說，今年1月，台灣也派遣「嘉義艦」，到帛琉進行交流，共同執行海上聯合演訓，他要感謝帛琉政府的支持，持續深化台灣和帛琉的合作關係。賴清德表示，台灣在2021年贈與帛琉的兩艘巡防艇今天也在現場，執行救援任務，他很期待看到，兩國海巡人員的合作成果，也謝謝所有參與人員的辛勞。賴清德強調，海事安全及人道救援不分國界，他要感謝台灣辛苦的海巡同仁，因為各位的努力，為台灣、也為台灣的友邦、更為全世界，傳達了堅守民主、自由、繁榮的決心。賴德提到，台灣未來會持續與帛琉，以及其他民主國家深化合作，共同維護區域的穩定與安全，也一起努力守護珍貴、美麗的海洋。此外，賴清德、惠恕仁上午也為「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵，賴清德致詞表示，這棟建築不僅代表帛琉政府將為人民提供更優質服務，也展現台灣和帛琉的深厚情誼。